Le centre du lycée Valdiodio Ndiaye qui regroupe près de 15 établissements scolaires répartis dans 4 jurys enregistre un pourcentage de 24, 95% à l’issue des épreuves du premier et du deuxième groupe. 1070 candidats s’étaient inscrits dans le centre, 31 sont absents, 1339 ont officiellement composé. Au premier tour, 103 étaient admis d’office et 415 étaient préposés à l’oral de contrôle. Après les épreuves du second groupe, 231 ont obtenu leurs sésames. Le chef du centre et proviseur du lycée, Mbaye Thiam, explique le faible taux de réussite de cette année par plusieurs facteurs : la baisse du niveau des élèves, la surcharge des professeurs qui mènent de front un service dans le public et un autre dans le privé, la réduction par l’Etat des moyens de fonctionnement des établissements. Comme exemple, dit-il, le budget du lycée Valdiodio est passé de 26 à 7 millions. D’autres raisons, pour lui, sont le retard dans la mise en place du personnel pédagogique, un sous-équipement en matériel scientifique des établissements. Un autre phénomène, selon Mbaye Thiam, est que l’école ne se présente plus comme la principale ascension sociale.

