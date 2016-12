CEREMONIE DE GRADUATION L’ESTM honore 300 étudiants

0

Ils sont au total 300 récipiendaires à recevoir leur diplôme en graduation à l’Ecole Supérieure de Technologie et de Management (ESTM). La remise des diplômes, dont le thème est « le numérique et l’entreprenariat », a été placée sous le haut parrainage du Dr Yaya Abdoul Kane, ministre des Postes et des Télécommunications du Sénégal.

En plus des 700 techniciens, ingénieurs et cadres opérationnels, rompus aux normes techniques et managériales, nécessaires à la conception et au pilotage de solutions de télécommunications / Tic, l’Estm vient de mettre à nouveau sur le marché de l’emploi et du travail africain et sénégalais, 300 ingénieurs en Tic. « Vous faites désormais partie des meilleurs ingénieurs des Tic », assure le Dg de l’ESTM Dakar.

Dr Yaya Abdoul KANE, ministre des Postes et des Télécommunications du Sénégal et Vice-président du Conseil des Ministres de l’ESMT, a fait savoir que ces nouveaux récipiendaires viendront en secours aux problèmes de l’économie numérique. « En choisissant comme thème ‘’le numérique et l’entreprenariat’’, vous abordez ici deux questions qui figurent au cœur de la politique du gouvernement, mais aussi et surtout, vous touchez du doigt une problématique majeure, des préoccupations qui sont traduites dans le Pse qui considère l’économie numérique comme un moteur de croissance et de développement », a fait savoir le parrain.

L’Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) de Dakar, a été créée en 1981 sur l’initiative de sept pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo), dans le cadre d’un projet du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), avec le soutien de l’UIT et de la Coopération française et suisse. La Guinée Conakry a rejoint les pays fondateurs en 1998.

Khady Thiam COLY