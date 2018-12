Cérémonie d’investiture: Idy zappe Macky

Les Forces démocratiques sénégalaises (Fds) ont choisi leur candidat pour la prochaine présidentielle. Il s’agit d’Idrissa Seck qui a été officiellement investi, hier dimanche, au cours d’un congrès, à la Place du Centenaire, Il y avait foule, mais une chose a retenu les attentions. Idy a refusé de critiquer Macky Sall et son régime.

Idrissa Seck a été officiellement investi hier, dimanche 23 décembre 2018, à la Place de la Nation, par les Forces démocratiques sénégalaises (Fds), devant des milliers de militants. Pourquoi le choix du président de Rewmi ? » J’ai vu en lui toutes les qualités qu’on homme doit avoir pour diriger le pays », explique le président des Forces démocratiques sénégalaises (Fds), Babacar Diop, sous les applaudissements des militants. « Nous avons beaucoup à faire pour éradiquer le chômage et lutter contre la corruption, régler le problème de la santé, de l’éducation. Et Idy en est conscient et est prêt. Vous devez l’aider à y arriver », a-t-il déclaré. Prenant la parole, Idrissa Seck n’a pas une seule fois prononcé le nom de Macky Sall, préférant tresser des lauriers à la jeunesse. ‘’Je suis persuadé que l’espoir est permis avec les jeunes comme Babacar Diop, parce qu’ils se sont mobilisés pour une seule cause : le Sénégal », a souligné Idy, qui a choisi de ne pas critiquer le candidat sortant: Macky Sall. Il ajoute: «L’emploi des jeunes, leur responsabilisation et engagement, occuperont une place de choix car, démographiquement et démocratiquement, les joutes électorales reposent sur eux». Idrissa Seck tient aussi à la sécurité intérieure et extérieure. Face aux militants, il lance: « tout dépend de vous le 24 février 2019 ».

Le rappeur Daddy Bibson, lui, a tenus des propos durs contre Macky Sall et son régime. « Macky Sall et ses collaborateurs sont tous des voleurs. Je ne parle pas en tant que politicien, mais je me bats pour que le pays soit entre les mains d’un homme sérieux. Je vous demande de soutenir Idrissa Seck afin de l’amener au palais pour libérer Karim Wade et Khalifa Sall et juger les voleurs », a-t-il lancé.

Zachari Badji