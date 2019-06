Cese : Aminata Tall solde ses comptes

Aminata Tall a fait hier ses adieux au Cese. Le prédécesseur d’Aminata Touré, qui n’a pas goûté aux critiques a soldé ses comptes avec ses détracteurs. (… Quand on se réveille tôt pour aller au boulot, le soir on est obligé de descendre pour aller manger, dormir, se consacrer à Dieu et puisse lever le lendemain pour passer à autre chose, quiconque ne croit pas à cela n’est pas un musulman, encore moins un être humain. C’est ça notre conviction. Quand le président me confiait le Cese, il ne m’avait pas demandé son avis», a-t-elle martelé, repris par Le Quotidien. Elle rembobine : « Je disais tout le temps au président de la république qu’il faut donner le Conseil à un tel. Mais c’est à moi qu’il l’a finalement confié. Vous savez, quand la chance sourit, personne ne peut s’y opposer. Donc, cela ne vaut pas la peine de se chamailler ni de se bagarrer, et j’en suis consciente. C’est parce que ma mission devait s’achever aujourd’hui que cela s’est fait.» Elle avertit ses pourfendeurs : « Celui qui se sent pousser des ailes sera surpris par sa chute. Moi je connais la valeur intrinsèque de tous les membres du Conseil. »