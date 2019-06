Cese: Aminata Touré fixe son cap

Aminata Touré a été officiellement installée hier dans ses nouvelles fonctions de présidente du Conseil économique, social et environnemental. Mimi Touré décline sa feuille de route et fixe ses objectifs. La nouvelle présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, est décidée à relever les défis au Cese. Le successeur d’Aminata Tall a décliné sa feuille de route pour booster l’institution. La communication sera au cœur de son mandat. Ce, dit-elle, pour faire davantage connaitre la mission du Cese. « Je souhaiterais avec vous montrer toute la pertinence et l’utilité de cette institution. Je voudrais aussi engager nos amis de la presse à nous visiter et à nous fréquenter régulièrement et assidûment pour la vulgarisation de nos travaux au sein de la communauté », a-t-elle déclaré.