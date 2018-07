CESE : Deux mois sans salaires

Les 120 membres du Conseil économique social et environnemental (CESE) sont restés deux mois sans salaire. Selon SourceA qui donne l’information, cette situation imputable à l’expiration du mandat des membres du CESE. En fin de mandat depuis le mercredi 11 avril dernier, le journal indique chef de l’Etat n’a pas pris un second décret renommant les membres dudit Conseil. Seuls la présidente Mme Aminata Tall et les agents de l’administration sont épargnés par cette mesure. Depuis deux mois, les conseillers ne se rendent plus à l’institution. Pour certains, il n’y a plus de Conseil économique, social et environnemental, relate le journal.