Cese: Macky « arrête » les salaires des conseillers

Selon les informations du journal Le Témoin, le président Macky Sall a cessé de faire payer les salaires de tous les membres du CESE. « Depuis le mois d’avril dernier, nous ne recevons plus nos salaires. Ils ont été arrêtés », confie un membre du Conseil économique, social et environnemental. Qui révèle que la liste des nouveaux membres du Cese devrait être publiée depuis le mois de mai dernier, précisément en mai. « Les tractations vont actuellement bon train sur la conception de cette liste », confesse une autre source du journal. Mais, «un lobbying d’enfer est exercé sur le président afin que, soit il renouvelle les mandats de conseillers sortants, ou alors qu’il intègre des protégés dans la liste des futurs conseillers », raconte la même source. Qui croit savoir que c’est certainement ce lobbying qui a retardé la publication de cette liste des nouveaux membres du Conseil économique, social et environnemental.Le mandat des membres et de la présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) a pris fin depuis le mois d’avril dernier