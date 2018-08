Cese : Macky maintient Aminata Tall

Le Président Macky Sall a renouvelé sa confiance à Aminata Tall pour continuer à diriger le Conseil économique, social et environnemental (CESE) dont le mandat est arrivé à terme au mois d’avril dernier. C’est L’As qui donne l’information. Ce n’est pas tout. Le journal indique que Macky Sall a procédé à la nomination des 120 membres de la quatrième institution du pays. Excepté quelques nouvelles entrées, l’essentiel des anciens membres ayant effectué un mandat de 5 ans a été reconduit. Le Président Macky Sall, a signé les décrets portant nomination des 120 membres du Conseil économique, social et environnemental (CESE), le mercredi 8 août 2018. Aux termes des décrets n°2018-1460 et 2018-1459, publiés mercredi, «trente-trois membres du CESE sont retenus au titre des personnalités qualifiées désignées en raison de leur expertise en matière économique, sociale et environnementale. Les autres 40 conseillers restants sont désignés comme membres associés».