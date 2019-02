C’est parti pour 21 jours de promesses

Pendant trois semaines, le Sénégal battra au rythme d’une présidentielle dont tout pronostic est interdit. Voilà tout son charme. Mais pour l’heure, le Sénégalais est encore assoiffé. Depuis deux jours, pas de gouttes d’eau.

Le compte à rebours a démarré ce lundi pour l’élection présidentielle tant attendue par les citoyens. Côté candidats, ils sont cinq dont le Président sortant, à vouloir rafler la timbale au soir du 24 février 2019. Des indépendances à nos jours, jamais une élection présidentielle n’a été aussi attendue, tant les adversaires se sont crêpés les chignons en continu pendant sept longues années. Tout y est passé. Un maire emprisonné, un candidat exilé, deux partis historiques -le Pds et le Ps- non partants, un inspecteur des impôts et domaines lanceur d’alerte radié de la fonction publique, tout un corps d’enseignants menacé de radiation, un juge affecté par un simple Sms, une justice soupçonnée d’inféodation. Et la liste n’est pas exhaustive. C’est dire que cette présidentielle ne sera pas une promenade de santé pour Macky Sall qui a ouvert trop de brèches à ses adversaires. Comme le dit Me El Hadj Diouf, le célèbre avocat membre de la mouvance au pouvoir, « le Président Macky Sall a commis trop d’erreurs et l’emprisonnement de Khalifa Sall en est une. » Un lot de certains faits négatifs sous son magistère. Donc à charge. Côté décharge, les faits sont aussi là. La réduction d’impôts sur les salaires qui a abouti à un léger mieux des agents de l’Etat, la Cmu, l’augmentation des pensions de retraite, les réalisations infrastructurelles sur toute l’étendue du territoire, les productions agricoles. Là aussi, la liste n’est pas exhaustive. Ce qui fait que par opposition, les arguments à charge et à décharge ne manqueront pas. Et le tout sur un tapis de promesses. Electorales. Et comme les promesses n’engagent que ceux qui y croient, le peuple votant appréciera. Dès lors, côté pouvoir comme opposition, les idées ne manqueront pas. Nos hommes politiques ont la magie des mots et non l’antidote du mal. Macky Sall ouvre sa campagne avec une coupure d’eau sur toute la région de Dakar ! L’électeur devra débaucher d’énergie pour les suivre. Mais sans eau, il lui sera difficile de refroidir des oreilles tympanisées par des salves de discours.

Pape Amadou Gaye