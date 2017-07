Keewu Production et L’ONG RAES ont tenu une conférence de presse, hier, sur la diffusion de la série « c’est la vie » qui sera retransmise sur la 2STV. Disponible depuis la rentrée 2015 sur les chaines panafricaines, « C’est la vie » est une série qui favorise l’accès à l’information sur la santé maternelle et néonatale, mais aussi celle infantile, aux droits à la santé sexuelle et reproductive.

Cette série télévisée débarque sur la 2stv tous les vendredis. L’histoire de cette série relate un centre de santé qui essaie tant bien que mal de gérer les difficultés du quotidien pour soigner les habitants du quartier de Ratanga, où l’existence oscille entre joie et malheurs, travail et vie familiale. La mort tragique d’une jeune femme de quinze ans, suite à un avortement clandestin, va faire éclater au grand jour les dysfonctionnements du système de santé et bouleverser Ratanga. Ce sera l’occasion d’une prise de conscience collective pour les habitants du quartier et le personnel du centre de santé. La série propose un regard franc et humain sur une Afrique sans fard, surprenante et attachante, où des groupe sociaux différents se croisent, s’aiment, se trahissent et cherchent à se comprendre. Les vies se vivent au gré des intrigues et des manipulations.

« Ces personnages hauts en couleurs nous font partager leurs craintes et leurs espoirs qui sont traités sans manichéisme ni condescendance. Le ton est humoristique, sans pour autant gommer les aspects dramatiques et sensibles. Chaque épisode a son autonomie tout en s’intégrant dans la continuité générale. Le rythme est donné par les personnages principaux, les quatre héroïnes : Assistan, Korsa, Magar et Emadé dont on suit tour à tour le quotidien », a déclaré Alexandre Rideau.

Moussa Faye, représentant l’ONG RAES, exprime que «nous avons 33% des décès maternels, 30% de mortalité juveno-infantile et 30% des infections au VIH et Sida ont lieu en Afrique de l’Ouest et du Centre, alors que seulement 6% de la population mondiale y vit ».

« Les feuilletons télévisés ont une grande influence sur les téléspectateurs. Ils captent leur attention et leurs émotions. A travers l’identification des personnages, de leurs problèmes et de leurs environnements sociaux, les thématiques abordées et les solutions apportées apparaissent dans tout leur réalisme et leur contexte social. Les personnages ont le temps de changer et d’évoluer. Les séries TV modélisent avec efficacité mode de vie, culture et croyance grâce à leur force dramatique. Plusieurs points de vue sont abordés et les messages ne sont pas imposés de façon manichéenne », poursuit-il.

D’après Alexandre Rideau, réalisateur de la série, « Keewu Production développe dans des séries Tv des thèmes tels que la citoyenneté, l’environnement ou la jeunesse en Afrique. L’identification de talents africains et leur formation sont au cœur du travail de Keewu dont les producteurs racontent de manière divertissante les histoires du continent, tout en apportant au public un éclairage utile sur les enjeux contemporains. Keewu a comme principales missions : identifier, former et accompagner ».

L’ONG RAES est une organisation à but non lucratif. Elle est spécialisée dans l’utilisation de la communication sociale et des médias pour promouvoir auprès du grand public les thématiques liées à la santé, à l’éducation et à la citoyenneté. Le groupe DARAAJI Family et le réalisateur Moussa Sène Absa ont participé à la bonne marche de cette série. Mais les réalisateurs et les producteurs espèrent avoir un partenaire solide pour la version Wolof puisque la série est en français.

FATMA LO