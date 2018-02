Cet appareil à onduler est le n°1 des ventes d’Amazon et vu son prix, on comprend tout à fait !

Pour contrer cette abomination de la nature, plusieurs options s’offrent à vous : lisser, gaufrer, brushinguer, boucler… et onduler ! C’est indéniable, les cheveux wavy sont les rois de la Beauty Sphère depuis quelques années. Ils sont le nec plus ultra de la coupe canon, le détail qui ponctuera votre look d’une touche de glamour.

Seulement voilà, pour arriver à un résultat réussi, c’est pas encore gagné ! Et si certaines d’entres nous se font la main avec leur fer à lisser, il est bien loin d’être évident de réussir ses ondulations comme une pro. C’est pourquoi, un certain appareil a retenu notre attention. Présenté comme le best-seller en matière d’appareils beauté et n°1 des ventes sur Amazon aux États-Unis, le fer à onduler, Wave Artist de la marque Bed Head a complètement transcendé les beautystas.

L’explication ? Des likes, des étoiles et des commentaires comme s’il en pleuvait. En effet, sur plus de 4000 testeurs, 63% d’entre eux lui ont attribué 5 étoiles sur 5, sans compter les photos des utilisatrices qui semblent totalement sous le charme. Il faut dire qu’il a de quoi toucher le plus grand nombre puisque l’appareil est adapté aux cheveux courts comme longs et promettent des waves qui tiennent toute la journée. Composé de plaques en céramiques Tourmaline dont la technologie réduit les frisottis et augmentent la (bonne) brillance de vos cheveux, il propose également plusieurs niveaux de température, pouvant monter jusqu’à 400 degrès !

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, son prix a tout pour séduire les plus sceptiques : 16$ seulement (environ 13€). Le petit hic ? Pour nous françaises, il faudra tout de même commander sur le site américain d’Amazon car il n’est pas encore disponible sur la plateforme française…