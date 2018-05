Cet enfant revient à la vie après être « entré au paradis »

Un garçon de 13 ans souffrant d’un grave traumatisme crânien à la suite d’un accident est revenu à la vie après que ses parents ont signé les documents pour faire don de ses organes.

Trenton McKinley est ce que l’on appelle un miraculé. L’adolescent originaire de Mobile, en Alabama, a été sévèrement blessé en mars dernier lorsque la remorque sur laquelle il se trouvait s’est retournée. « J’ai heurté le béton et la remorque a atterri sur ma tête, explique le jeune garçon à Wala Tv, une chaîne de télévision locale affiliée au réseau de la FOX. Après cela, c’est le trou noir, avoue-t-il.

« Il ne sera plus jamais le même »

Plongé dans un profond coma, Trenton McKinley présentait sept fractures crâniennes. Les médecins étaient pessimistes quant à ses chances de survie. « Il ne sera plus jamais le même », ont-ils affirmé aux parents du garçon si celui-ci venait à reprendre connaissance.

Cinq enfants sur une liste d’attente

Face à ce triste constat, Jennifer Nicole Reindl, la maman de Trenton, explique avoir signé les documents autorisant l’hôpital à faire don des organes de son fils afin de sauver la vie de cinq enfants qui étaient sur une liste d’attente.

Intervention divine

Quelques heures avant de débrancher définitivement la prise, le cerveau de Trenton a montré de signes de conscience. Par miracle, l’enfant a finalement repris connaissance. Trenton dit être entré au paradis. « Je me trouvais dans un champ, et je marchais », décrit-il. « Il n’y a pas d’autre explication que l’intervention de Dieu, même les médecins me l’ont dit », confesse le garçon qui évoque lui-même un « miracle. »

Longue convalescence

Revenu de l’au-delà, Trenton McKinley se remet lentement mais sûrement. Mais le garçon, qui a déjà subi trois opérations du cerveau, n’est encore qu’au début de sa longue convalescence. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, l’adolescent n’a pour l’instant que la moitié de son crâne, l’autre moitié est congelée à l’hôpital. Il va bientôt subir une nouvelle opération afin de reconnecter les deux parties.

