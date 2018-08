Cette bière allemande qui énerve Touba et Tivaouane

Les deux cités religieuses sont très remontées contre le pouvoir. Au moment où, saoulés par le parrainage, les politiques feignent de voir cette publicité qui heurtent les mœurs dans les artères de la toute la région de Dakar. Mais, avec la visite d’Angela Merkel au Sénégal, la bière va couler à flots

Le Sénégal est en passe de devenir un allié de la Pologne en termes de forte consommation d’alcool. Si l’on y prend garde. On assiste depuis les événements de Charlie Hebdo, à un virage dans la gestion socioculturelle du Sénégal.

Il est visible dans la majorité des coins et recoins de la capitale sénégalaise, de grands panneaux vantant les mérites d’une bière allemande dénommée « cody’s ».

Et pire, deux de ces panneaux font face à des mosquées. Devant le silence des politiques, la complaisance du régime, le désintérêt des Oulémas du Sénégal, des imams de Guédiawaye et autres associations islamiques, Touba et Tivaouane ont interpellé le Chef de l’Etat sur cette publicité qui devient une insulte dans un pays où les musulmans représentent plus de 99% de la population.

A moins d’un mois de l’ouverture des classes, cette publicité rend encore plus vulnérables les élèves dont la consommation d’alcool dans les établissements commencent à inquiéter les acteurs du secteur éducatif.

Il est curieux, voire incompréhensible, le silence qui habite les services du ministère de l’Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye a la tête sur son dossier de parrainage et des conditions de préparation d’une présidentielle à haut risque pour son candidat de Président.

Cependant, avec le feuilleton Auchan et la visite annoncée d’Angela Merkel, Touba et Tivaouane devront prendre leur mal en patience. Et, c’est cela l’ordinaire !

Pape Amadou Gaye