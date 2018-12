Cette fille de Diop Sy a été déférée

Ourèye Diop, la fille du député Diop Sy, a été déférée hier lundi au parquet. Ce, après 48h de garde à vue à la Section de recherches. Elle est citée dans une grosse affaire d’escroquerie foncière portant sur un terrain de 391m2 sis à Ngor-Virage. Le coût global du terrain en question est estimé à 112 millions 966 mille 270 francs Cfa. Ourèye Diop est traduite en justice par le nommé Amadou Diossy Ndiaye qui avait acheté ce terrain litigieux situé près de l’ancien aéroport Léopold Senghor. Les faits remontent au 3 juillet 2O17 juste à la veille des Législatives du 30 juillet.

Amadou Diossy Ndiaye a acheté un terrain d’une superficie de 391m2 à Ngor-Virage, près de l’ancien aéroport L.S.S) à Dakar, pour le compte de son frère émigré. La transaction s’est déroulé devant notaire à savoir le Cabinet SC Ndiaye de Me Mamadou Tanor Dieng et Me Yaye Touty Sylla ndiaye).

Jusque-là, tout va bien mais il est tombé des nues lorsqu’au moment d’entamer la construction une banque de la place a opposé son véto sous prétexte que le terrain avait été hypothéqué auprès d’elle par la dame O. diop, pour un crédit de 88.000.000 de Francs CFA.