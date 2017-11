Cette gelée faite maison est infaillible pour vous débarrasser des cernes…

C’est quand même fou : vous avez beau dormir jusqu’à 14h par jour, ils sont toujours là et ne veulent pas en démordre.

Bon d’accord, vous faites peut-être un peu trop la bringue par moments mais vous rattrapez votre sommeil en mode hibernation chaque week-end et vous ne comprenez pas comment c’est possible d’être autant cernée. Votre premier réflexe ? Mettre du correcteur, de l’anti-cerne et tout ce qui vous passe sous la main pour camoufler tout ça. Et pourtant, ce n’est pas parce que votre make-up tient quelques heures en début de journée que vous arrivez à vous voiler la face à la présence de vos cernes.

Et si on vous disait qu’il existait une recette magique pour éliminer vos cernes une bonne fois pour toutes et même vous en prévenir si vous n’en êtes pas encore victimes ?

C’est à la célèbre influenceuse Farah Dhukai, la créatrice de Farsali Care et néanmoins diplômée en sciences des cosmétologies de l’institut Aveda qui nous délivre son petit secret. Facile à réaliser pour deux fois rien, on a tout de suite été séduites par cette astuce venue tout droit de nos grands-mères chéries.

Ainsi, on peut voir dans la vidéo que la blogueuse mélange du thé ou du café noir avec de l’amidon de pommes de terre de façon à constituer une gelée. D’ailleurs, la recette est super simple :

Étape 1 : Versez un demi-bol d’eau dans une casserole.

Étape 2 : Laissez infuser votre sachet de thé ou de café noir pendant quelques minutes.

Étape 3 : Ajoutez votre amidon de pomme de terre.

Étape 4 : Laissez le mélange bouillir dans la casserole jusqu’à l’apparition des bulles

Étape 5 : Mélangez jusqu’à obtenir une gelée

Étape 6 : Appliquez sur vos cernes puis laissez poser le mélange quelques minutes avant de retirer la gelée.

Et POUF, finis les cernes, on leur dit Adios pour de bon. Magie, magie ? Non, plutôt l’utilisation de la caféine dont les vertus stimulantes et énergisantes contribuent fortement à drainer le contour de votre oeil et de retendre ses tissus. Bref, un petit coup de repassage naturel. Et si vous vous demandez à quoi peut bien servir l’amidon de pomme de terre, ce n’est question que de texture puisque c’est à lui que vous devez la texture gélifiée.

Allez-vous tenter l’expérience ? Nous, on y court !