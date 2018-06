Cfee : Il y a bien fraude

Le cas de fraude à l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) signalé par l’As a été démenti hier par l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Grand Dakar. Mais le journal persiste et signe. L’As dit maintenir ses déclarations, ajoutant qu’il y a eu bel et bien un cas de tricherie au centre Dieuppeul-Derklé 2. « L’élève pensionnaire de l’école de Dieuppeul 3, a été bien interpellé. Lorsque le candidat en question a demandé à se rendre aux toilettes, il a immédiatement attiré l’attention de sa surveillante », racontent nos confrères du journal L’As. Qui ajoutent, sûrs de leurs propos : «A son retour, il a commencé à recopier avant d’être interrompue par la surveillante qui a trouvé qu’il détenait les réponses de l’épreuve. » Les faits se sont déroulés entre 15 et 16 heures, renseigne le journal, qui prend à témoin les élèves. Ces derniers, précisent l’As, ont vu l’élève fraudeur en train de pleurer lors de son «interrogatoire » sur l’origine des corrigés.