Chahutée pour son nouveau poste, Aïssata Tall Sall solde ses comptes

Me Aïssata Tall Sall est nommée Envoyée spéciale du président de la République. Un poste pour lequel certains doutent de sa pertinence et de son contenu. Une remarque qui ne semble plaire à la présidente du mouvement « Osez l’avenir. » « Le poste n’existe que par ce que la personne nommée en fait », a-t-elle déclaré, dans les colonnes de Le Quotidien. Elle rembobine : « Il y a tellement à faire qu’il n’y a peut-être des ignorants ou ceux-là qui ne connaissent pas la République, qui est chose sacrée, qui peuvent penser ainsi.» A rappeler que le poste de la mairesse de Podor était occupé par l’actuelle présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), Aminata Touré.