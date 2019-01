La Chambre des notaires du Sénégal donne sa vérité des faits

La chambre des notaires du Sénégal (CNDS) a organisé, hier à Dakar, un atelier d’information et de partage. Cette rencontre organisée en partenariat avec l’Association nationale des Chroniqueurs judiciaires (Ancj), a été une occasion pour les notaires de discuter et d’échanger sur leur métier. Elle a été aussi un prétexte pour aborder l’affaire dite les 22 notaires stagiaires.

L’affaire du collectif des 22 notaires admis au concours d’accès à la profession, organisé en 2013, non encore titularisés, a fait l’objet de débat, hier, lors d’un atelier d’information et de partage organisé par la Chambre des Notaires du Sénégal (CNDS), en partenariat avec l’Association nationale des Chroniqueurs judiciaires (Ancj), pour discuter et échanger sur le métier du notaire. S’exprimant à cette occasion, Me Aïssatou Sow Badiane, Présidente de la chambre des notaires, a indiqué que c’est l’Etat qui décide du sort des notaires. « C’est l’Etat qui décide de vous attribuer une charge dans laquelle vous allez exercer la fonction pour laquelle vous avez été nommé, c’est-à-dire d’authentification des actes. Elle est créée par l’Etat, mais à la différence des autres professions libérales que sont notamment les avocats, un notaire ne peut pas s’installer où il veut. C’est l’Etat qui décide, compte tenu des besoins objectifs du service public, du besoin de créer une charge, une étude ou office dans un endroit déterminé du territoire pour répondre à l’attente du public. C’est l’activité économique qui doit déterminer la création de la charge », a-t-elle déclaré. Me Aïssatou Sow Badiane a, par la même occasion, rappelé que la charge était attribuée à l’issue d’un stage. Mais en un moment de notre histoire, pour mieux démocratiser l’accès à la profession, dit-elle, le concours a été institué. « Le texte de 2002 qui a institué le concours d’accès au stage et qui a été modifié en 2009, institue dans un premier temps un concours d’accès au stage, mais pas un concours d’accès à la profession de notaire. Les lauréats qui sont admis à l’issue de ce concours sont accueillis dans les cabinets pour subir une formation pratique », a-t-elle dit. Avant de poursuivre : « ils le font sur une besoin de 3 ans et donc, à l’issue de cette formation de 3 ans, ils doivent subir un examen de sortie. Parce que quand on dit examen d’entrée, il y a toujours un examen de sortie. A l’issue de cet examen d’aptitude aux fonctions, ils sont déclarés aptes à remplir les fonctions de notaire. Ce diplôme leur permet soit d’être associés dans les cabinets, soit avoir des charges. C’est sur la base du texte de 2009 qu’en 2013-2014, le premier concours d’accès à la profession a été organisé ».

« Ils sont 40 notaires à attendre au lieu de 22 »

A l’en croire, ce concours a été organisé et a permis le recrutement de 22 notaires stagiaires qui ont fini leur stage en 2016. Mais avant leur arrivée, explique-t-elle, il y avait d’autres Sénégalais dans les cabinets, d’autres étudiants lauréats qui ont eu les mêmes diplômes, qui ont eu une maîtrise en droit qui ont pu accéder librement dans les cabinets parce qu’avant, il n’y avait pas le concours. « Pour toutes ces personnes qui étaient dans les cabinets de 2002 à 2009, date de prise d’effet de ce décret, ces personnes bénéficient des droits acquis. Ce sont des Sénégalais qui ont autant de droits que les 22 notaires stagiaires. Ils ont accumulé une dizaine d’années d’expérience et sont là au même titre que les 22 notaires stagiaires à attendre que des charges soient créées. On a un effectif de 40 personnes qui attendent. L’exercice de cette fonction ne se fait pas uniquement en étant attributaire de charge », a informé Me Aïssatou Sow Badiane. Suffisant pour elle de dire que : « pour des juristes dont le rôle doit être, plus tard, d’aider les parties et de rédiger des contrats, je pense que la moindre des choses, c’est de respecter le contrat qui a été signé avec l’Etat. Personne ne peut faire confiance à des personnes qui, dès l’entame, décident de ne pas respecter les termes du contrat qui ont été signé avec l’Etat ». S’exprimant à sa suite, Me Jean Paul Sarr, notaire, a soutenu que les membres de ce collectif savaient dès le départ, avant même le concours, qu’ils devaient subir un principe de concours. Le premier, c’est le concours d’aptitude au stage. Une fois admis, on fait un stage. A la fin du stage, lorsqu’une charge est créée, on doit subir un deuxième concours. « Ces gens vous disent qu’ils ont subi un premier concours, le deuxième on refuse de le subir. Il y a un problème de droit qui se pose pour des personnes chargées d’appliquer le droit si demain ils sont notaires », a-t-il regretté. Pour sa part, Me Amadou Moustapha Ndiaye, notaire, a rappelé qu’il y a des protections qui sont liées à l’utilisation abusive du terme notaire. « C’est une profession qui est réglementée par les dispositions du code pénal. Toute personne qui aura utilisé le terme ou la qualité de notaire honoraire peut être poursuivie en justice. Pour se prévaloir de ce titre, il faut avoir été nommé déjà par l’autorité de tutelle », a-t-il dit. Toutefois, la chambre des notaires reste disponible pour discuter avec les membres du collectif afin de trouver un terrain d’entente.

Cheikh Moussa SARR