Championnats europeens- City asphyxie Chelsea, Messi scalpe l’Atlético

Intraitables pendant tout le match, les futurs nouveaux rois d’Angleterre ont marché sur l’ancien champion. S’il a fallu attendre le début de la seconde période pour que Bernardo Silva délivre l’Etihad Stadium, il y avait manifestement une classe d’écart entre les deux équipes cet après-midi. La couronne est plus que jamais dans les mains des Mancuniens.

Le Barça a battu l’Atlético de Madrid grâce à un but magnifique de Lionel Messi (1-0). Avec un nouveau coup franc magistral, Leo Messi est l’unique buteur de l’affiche entre le Barça et l’Atlético de Madrid (1-0). Solide dans sa prestation collective avec son magicien dans ses rangs, le FC Barcelone reprend huit longueurs d’avance sur son dauphin en tête de la Liga.

Lyon toujours au ralenti

Sous le déluge, Lyon a décroché le point du nul dimanche à Montpellier (1-1). Les Rhodaniens, qui n’arrivent plus à gagner en Ligue 1, ont encore montré d’inquiétantes carences défensives.

Arsenal sombre à Brighton

La série noire continue pour Arsenal, battu à Brighton, Dominé 1-2, Arsenal a chuté pour la troisième fois de rang en Premier League et semble irrémédiablement décroché dans la course au top 4.

Le Real remet les pendules à l’heure

Le Real est prêt pour Paris. Battue par l’Espanyol en milieu de semaine, la Maison Blanche a remis les pendules à l’heure contre Getafe (3-1). Un but de Bale, un doublé pour Ronaldo, servi par Benzema et le revenant Marcelo, les Merengue sont prêts à se présenter au Parc des Princes, mardi. S’il fallait chercher la petite bête, les hommes de Zinedine Zidane ont joué la seconde période en supériorité numérique après l’expulsion de Rémy et ont tout de même concédé un penalty de Portillo à 2-0. A Paris de trouver la formule pour déstabiliser le titan madrilène désormais.

Source: Maxifoot