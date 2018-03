Charlize Theron : Sa mère l’a rendue accro à l’herbe !

Charlize Theron a révélé quelques secrets de famille pour le moins étonnants !

Invitée sur le plateau de l’émission de Jimmy Kimmel le 7 mars dernier pour assurer la promotion de son dernier film, Gringo, Charlize Theron a reconnu qu’elle avait du mal à dormir, et que sa mère Gerda lui avait fourni des produits à base de marijuana pour répondre à ses soucis.

» La semaine dernière, elle s’est présentée chez moi et m’a dit : » je t’en ai pris aux myrtilles-chocolat, mais si tu veux que ça agisse plus vite, il faut que tu prennes les bonbons à la menthe » a expliqué Charlize Théron, car « ils agissent plus vite « selon sa maman.

« Je l’imagine dans le magasin » s’est amusée Charlize Theron, qui a indiqué que sa maman n’était pas le genre de femmes à fréquenter des établissements de ce type.

Loin des discours convenus ou précautionneux, Charlize Theron s’est montrée heureuse de son expérience. » Ça marche totalement, c’est génial » s’est réjouie l’actrice, qui appelle désormais sa mère « son dealer « .

On ignore cependant si Charlize Theron a testé la camomille avant la marijuana…