Charlotte Namura : ses sublimes photos de mariage avec un ex-candidat de la Star Academy

En effet, alors qu’elle était chroniqueuse dans l’émission Cinq à Sept présentée par l’animateur et producteur Arthur, Jean-Luc Guizonne avait fait irruption sur le plateau avec un micro à la main afin de chanter une chanson à sa douce, très émue et surprise par cette arrivée. Après une déclaration digne des plus grands films hollywoodiens, il avait mis un genou à terre et fait sa déclaration et sa demande, devant les téléspectateurs. Très émue, la journaliste n’a semble-t-il pas du tout hésité avant d’accpter la proposition de Jean-Luc Guizonne.

