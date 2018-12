Le chauffeur du Casa sports retrouvé mort dans sa chambre

La consternation est, depuis samedi dernier, générale au sein du Casa Sport. Ce, suite au décès brutal et dont on ignore pour l’instant, les causes, du chauffeur du bus des joueurs de l’équipe casamançaise. L’Ivoirien Mamadou Ballo a été retrouvé sans vie dans sa chambre, à Colobane, dans la périphérie de Ziguinchor.

Né en 1977, Mamadou Ballo était au service du Casa sport depuis plus de 10 ans, en qualité de chauffeur du bus de l’équipe de football.

Sa dépouille été déposée à la morgue du Centre hospitalier régional de Ziguinchor pour autopsie. La police a ouvert une enquête.