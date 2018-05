Chavirement en Algérie: Six Sénégalais repêchés en mer

Six sénégalais ont été secourus dans le chavirement de la pirogue survenu le 29 avril dernier, au large des côtes oranaises. L’embarcation qui comptait 38 ressortissants africains, avait quitté le littoral Nador au Maroc pour rejoindre l’Espagne. En raison des mauvaises conditions climatiques, la pirogue avait échoué. L’intervention rapide des gardes côtes algériennes a permis de secourir 19 migrants, dont dix Maliens, six Sénégalais, deux Libériens et un Guinéen », précise un communiqué de l’ambassade d’Algérie exploité par Seneweb..