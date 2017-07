Cheikh Alassane Sène de la liste défar Sénégal « J’invite les Sénégalais à répondre massivement à l’appel de Wade »

Les membres de la coalition Défar Sénégal étaient, ce week-end, dans les rues de Dakar. Cheikh Alassane Sène et ses membres ont demandé aux populations de voter pour le changement. Mais aussi, de se mobiliser massivement, demain, pour aller répondre à l’appel de Wade pour entrer en possession de leurs cartes d’identité.

3ème sur la liste Defar Sénégal, Cheikh Alassane Sène a sillonné, ce week-end, les rues de Dakar. A la tête d’une caravane, il a invité les Sénégalais à aller répondre massivement à l’appel de Wade le mardi 25 juillet. C’est pour, dit-il, pouvoir entrer en possession de leurs cartes d’identité biométriques pour voter contre le régime en place. Selon Cheikh Alassane Sène, en sillonnant les rues de Dakar, il a été porteur d’un message d’alerte aux populations. « J’ai préféré passer ce message après avoir fait un tour dans Dakar. J’ai sillonné les artères de la capitale dans une grande désolation. Les populations ont, aujourd’hui, rejeté dans leur écrasante majorité le pouvoir en place avec sa tête le Président Sall », a-t-déclaré. Avant de poursuivre : « il a montré ses limites, mais aussi son incapacité à pouvoir diriger ce pays.

Aujourd’hui, le Président Sall est en train de nous présenter un bilan négatif sur la culture, la santé, le sport, etc. il y’a également cette grande division qui existe dans les ethnies et personne n’ose en parler parce que c’est un sujet sensible. Nous avons vu la manière par laquelle le Président Sall est en train de gérer ce dossier, ce qui nous met dans une colère pas possible ». Par ailleurs, il rappelle que certains pensent qu’il est train de s’acharner sur le Président Sall. Il estime que ce n’est pas le cas. Il a juste diagnostiqué la maladie du Sénégal et a trouvé que Macky Sall est celui qui était cette maladie. « Macky Sall est sorti des laboratoires du Pds, mais il ne respecte pas les normes qualité. C’est la raison pour laquelle je lance un appel aux Sénégalais de se mobiliser pour voter cette liste Defar Sénégal Djelé fi politicien yi, avec à sa tête Tounkara qui est un homme intègre. Un homme dévoué pour la cause de son pays », a-t-il conclu.

Cheikh Moussa SARR