CHEIKH AMAR- Top 50 des personnalités qui ont marqué 2016

Novateur, il a bâti sa fortune par l’effort et la volonté. Toute une vie consacrée au travail, à la passion de l’entreprise, au triomphe dans ses projets, on lui doit, chaque année, le financement des opérations de culture et de récolte au périmètre sylvo-pastoral de Khelcom. Altruiste, son soutien aux gens en difficultés est discret. Si la littérature des ‘’success stories’’ présuppose que l’homme riche est un exemple à suivre pour tous, Cheikh Amar est un parangon de réussite qui doit inspirer la jeune génération.