Cheikh Ba rend un vibrant hommage à Ousmane Tanor Dieng

“C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès de M. Ousmane Tanor DIENG, Président du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et Secrétaire général du Parti Socialiste. Le Sénégal a perdu un grand homme, un homme d’Etat, courtois et modeste qui aura été de tous les combats pour le triomphe de la démocratie et pour le rayonnement du drapeau national.

Mes condoléances les plus attristées à tout le peuple sénégalais, à la famille éplorée, aux socialistes du Sénégal et à toute la classe politique du Sénégal.

Que son âme repose en paix“