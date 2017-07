CHEIKH BAMBA DIEYE «Nous avons des députés émérites dans Mankoo Taxawu Sénégal »

Cheikh Bamba Dièye de la coalition Mankoo Taxawu Sénégal demande à la population d’apporter son soutien le 30 juillet, pour avoir une Assemblée nationale crédible.

« Dans un Sénégal de richesse et de pétrole, peut-il être concevable que nous puissions avoir une Assemblée nationale qui est qualifiée comme la plus nulle, mauvaise, moribonde, inexperte et la plus incapable », a déclaré Cheikh Bamba Dièye au marché Tendjiguène. C’est lors de la marche organisée hier à Saint-Louis par la coalition Mankoo Taxawu Sénégal, dans le cadre de la campagne pour les élections législatives du 30 juillet prochain. « Les députés de Macky Sall ont-ils remplis leurs missions ? Ont-ils été présents aux côtés des Sénégalais ? Se sont-ils souciés du quotidien des Sénégalais ? Sont-ils au courant de la grande détresse qui gangrène ce pays ? », S’est-t-il interrogé. C’est la raison pour laquelle il a appelé les Sénégalais à apporter leur soutien, voix et effort à la coalition Mankoo Taxawu Sénégal. A l’en croire, l’urgence aujourd’hui, c’est comment faire pour choisir une Assemblée nationale crédible.

Un Sénégal nouveau est possible avec Mankoo car il y a des gens crédibles que rien n’a pu aujourd’hui amener à se désespérer ou à trahir leurs convictions. « Nous sommes dans ce cadre-là parce que nous voulons remettre le Sénégal au service du Développement. Avec Mankoo Taxawu Sénégal, il existe une expertise avérée dans la gouvernance publique, dans la sobriété et dans l’action publique », a dit-il. Selon lui, dans la coalition Mankoo, il y a des députés émérites qui ont prouvé par le passé qu’ils sont capables d’aider ce pays et les citoyens. C’est ce groupe qui veut prendre en charge la souffrance et porter le message du peuple pour défendre la grandeur de l’Assemblée nationale. A cet effet, Cheikh Bamba Dièye a indiqué que le Sénégal va très mal parce que les populations souffrent, parce qu’il n’y a pas d’emplois. « Ce pays est gangrené par l’escroquerie, par le sous-emploi et par l’utilisation frauduleuse de l’argent public. Je me demande comment le gouvernement du Sénégal peut-il se baser sur cela pour nous dire que le Sénégal va bien », a-t-il lancé devant une foule surexcitée.

Zachari BADJI envoyé spécial à Saint- Louis