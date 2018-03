Cheikh Bamba Dieye : « Serigne Bassirou Gueye est le procureur du Président »

Cheikh Bamba Dièye, député á l’ Assemblée nationale a analysé, hier, le réquisitoire du procureur de la république à la fin de l’audience. Pour lui, Serigne Bassirou Gueye est dans son droit de requérir 7 ans de prison à l’endroit du prévenu Khalifa Sall d’autant, il dit parler et agir pour le compte des citoyens. Mais s’empresse-t-il de dire, dans les faits, il agit pour le compte du Président de la République Macky Sall. Il étaye ses propos en rappelant que dans un pays de droit les lois, c’est pour les plus faibles et la vraie justice. Par conséquent, a-t-il estimé, la loi ne peut pas être servie ni utilisée pour conforter le désidérata d’un acteur politique. Se voulant catégorique, il affirme que le tribunal ne doit pas être le lieu de règlement de contentieux politiciens. Si le tribunal arrive à ses fins, selon le parlementaire, il aura donné le droit à Macky Sall en lui offrant la possibilité de mettre un adversaire politique et cela n’est pas acceptable dans une République.

Avec l’As