Cheikh Issa Sall commet un pool d’avocats

La violence qui a sévi à Tambacounda pour la campagne de la Présidentielle en cours, fait couler beaucoup d’encre et de salive. Ses gardes rapprochés arrêtés et entendus par la police, le patron du Pur, Cheikh Issa Sall, a commis un pool d’avocats. Face à la presse, ce candidat regrette la décision tardive de Aly Ngouille Ndiaye de sécuriser les candidats hormis le Président sortant.

Les incidents survenus à Tambacounda ce lundi sont loin de connaitre leur épilogue. Face à la presse, Cheikh Issa Sall, candidat du Pur, a donné sa version des faits. « Nous avons été encerclés par des jeunes en furie qui nous ont lancé des pierres, c’est un bilan très lourd avec une dizaine de voitures caillassées et quatre autres totalement calcinées », raconte ce candidat à la Présidentielle. Et de renchérir : « Ces jeunes ont mis de l’essence à l’intérieur des voitures où se trouvaient les journalistes. Plusieurs blessés ont été dénombrés des deux cotés et une personne a été mortellement heurtée. Nous déplorons à nouveau ces violences ». A l’en croire, n’eut été la bravoure de leurs agents de sécurité, ils seraient tous morts. « Ils ont été extrêmement braves, au risque de leur vie. Nous n’avions aucune protection, au contraire nous avons senti une complicité du commissaire de police de Tamba », regrette-t-il. Sur ce, il laisse entendre que le cortège a continué le chemin sur Goudiry. «Arrivé là-bas, la gendarmerie a commencé à nous prendre en charge car rien n’a été fait à Tamba. Nous avons quitté Goudiry pour Kidira. A l’entrée de Kidira, nous avons vu 17 véhicules de gendarmes remplis armés jusqu’aux dents. Nous nous sommes dit qu’ils ne sont pas là pour nous protéger. Ils m’ont dit qu’ils sont venus, sur instruction du procureur, pour entendre nos gardes rapprochés », narre le patron du Pur.

Selon Cheikh Issa Sall, après cette audition, ils se sont rendu compte que les informations qu’ils ont reçues n’ont rien à voir avec la réalité car le cortège a été calme, serein et très décontracté. « C’est en ce moment que nous avons entendu Macky Sall dire que ce sont les forces de sécurité du Pur sont responsables de ces violences. On ne peut pas être Président de la République et s’occuper de la justice et du législatif. Un dossier en instruction, on doit s’abstenir d’en parler », tonne ce candidat. Et d’ajouter: « La responsabilité du Ministre de l’Intérieur est engagée comme celle du Président de la République. Car la protection ne regarde que le candidat au pouvoir, pourquoi pas les autres candidats ? » Cheikh Issa Sall juge très tardive la décision d’Aly Ngouille Ndiaye affrétant des forces de l’ordre aux candidats de l’opposition. « Macky Sall n’est pas concerné car il est déjà protégé. Nous avons constitué un pool d’avocats, à savoir Me Ousseynou Gaye, Me Amadou Ba de Tamba, Me Ciré Cledor Ly, Me Demba Ciré Bathily, Me Bamba Cissé, Me Boucountou Diallo et Etienne Ndione du barreau de Dakar », renseigne-t-il. Pour Cheikh Issa Sall, ils ont été commis pour prendre en charge les camarades en audition à Tamba. « Pour le moment, seule ma garde rapprochée a été entendue, aucune autre personne n’a fait l’objet d’arrestation », se désole-t-il.

Ngoya NDIAYE