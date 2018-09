Cheikh Ndoye raconte sa bagarre avec John Terry

Cheikh Ndoye est de retour cet été en France, à Angers. Après une saison en Angleterre, à Birmingham, il est revenu dans le club qui l’avait vendu l’été précédent. De son séjour outre-Manche, le milieu de terrain sénégalais retient le mauvais temps, la pluie et le froid, le box to box, l’absence de mises au vert, le derby contre Aston Villa… et l’altercation avec John Terry.

L’image est saisissante, mais l’acteur principal n’en est pas fier : on voit Ndoye tenir le cou de Terry du haut de son 1m92 et 90 kg. « C’est une image qui ne me ressemble pas, plaide-t-il dans un entretien paru dans le quotidien sportif français L’Équipe de ce jeudi. Ça ne m’était jamais arrivé en France, ça m’est arrivé en Angleterre, donc je suis désolé. »

Mais que s’est-il passé au juste entre les deux joueurs ? Cheikh Ndoye crie au complot : « Il m’a insulté et m’a attrapé en premier. En fait, c’était un coup monté. Ils ont fait exprès. On a la touche, moi je dévie la balle dans la surface, il y en a un qui m’accroche au sol et l’autre (Terry) qui me pousse… J’essaie d’esquiver et il m’attrape, j’étais bloqué, je voulais qu’il me lâche, il ne voulait pas me lâcher, et je lui ai pris le cou. J’ai pris un second jaune, et lui, rien. »

Birmingham s’incline (0-2) sur les terres de l’ennemi intime, après avoir concédé le nul (0-0) à domicile à l’aller. Un affront pour les fans du club.

« Je n’ai jamais vu un derby aussi chaud. C’est ça, le vrai derby, s’enflamme le Lion. Tu sens que vraiment que c’en est un dans l’intensité, l’attente des supporters, la préparation. Ils acceptent que tu perdes tous les matches, mais pas celui-là. »