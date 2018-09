Cheikh Sarr: «Dieu a fait que cette victoire historique devait passer par moi »

Sélectionneur de l’équipe du Sénégal, Cheikh Sarr qui était aux anges lors de la conférence de presse, a affirmé que la première victoire de son équipe en Coupe du monde devait passer par lui grâce à la volonté de Dieu. « Je félicite les filles pour ce match difficile qu’elles ont effectué. Il fallait de la constance dans l’effort, les filles ont répondu. Il fallait aussi défendre car la Lettonie est très forte et il fallait comprendre qu’il fallait se concentrer et jouer sereinement. On n’a jamais battu une équipe européenne. Ça devait passer par moi, mais je ne suis pas le seul. C’est un groupe uni, mais avec 24 joueuses qui avaient fait toute la préparation. Je remercie aussi mon staff, les supporters, dirigeants et tout le peuple sénégalais qui est derrière nous. Dans les réseaux, on a senti leur soutien ».