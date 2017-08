Tous les chemins mènent à Dakar

Ces élections législatives que le Sénégal vient de vivre étaient pourtant nationales, mais on a l’impression que c’était des joutes départementales et qui ne concernent que Dakar. En effet, dès le départ, la couleur a été annoncée avec ce qui est convenu d’appeler l’affaire Khalifa Sall. La rapidité notée dans le bouclage du dossier du maire de Dakar, de l’investigation a son arrestation, en passant par l’instruction, tout est allé très vite. laissant croire qu’il y avait une volonté de mettre le maire de Dakar hors circuit pour permettre aux membres du camp présidentiel qui scrutent la capitale depuis longtemps sans pouvoir y mettre la main, d’être en roue libre. Chose rassemblement faite. Mais là où le pouvoir a péché, c’est lorsque le Président de la République a clairement dit à ses investis de Dakar qu’il faut impérativement gagner car tout le nécessaire, notamment l’arrestation de Khalifa Sall, a été fait. Résultats des courses, ça s’agite de toute part, tous revendiquent la victoire de Dakar, d’une part, pour montrer que Khalifa reste le khalife de Dakar et, d’autre part, pour sauver sa tête d’abord et montrer que Macky n’a pas tort d’avoir misé sur l’argentier national. Elle ne peut qu’être rude la bataille de Dakar qui était un combat dans un combat.

Domou rewmi