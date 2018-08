Chères amies, chers amis, Soumaïla Cissé vous parle…

Chères amies, chers amis,

Les résultats provisoires officiels du scrutin présidentiel du 29 juillet 2018 viennent de nous gratifier de notre premier succès : l’utopie que nourrissait le camp présidentiel d’une victoire dès le premier tour ne s’est, bien évidemment, jamais réalisée devant la détermination du peuple, et ce malgré la fraude.

Pour la première fois dans l’histoire de la démocratie malienne, un président en exercice est contraint à un second tour. C’est donc une nouvelle campagne qui se profile et une occasion historique qui nous est offerte de nous retrouver autour de l’essentiel : l’espoir aujourd’hui partagé par la majorité des électrices et des électeurs de réaliser l’alternance et de faire le choix du changement.

Je ferai demain à 11h une déclaration devant mon siège de campagne, à l’ACI 2000, sur les enseignements du scrutin du 29 juillet.