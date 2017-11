Chez les Clooney, la corvée des couches-culottes est pour George !

En juin dernier, George Clooney et son épouse Amal ont accueilli leurs jumeauxElla et Alexander. Vu leur niveau de vie, leur célébrité et tout le glamour autour de leur couple, on imagine difficilement ces deux-là avoir à subir les aléas d’un quotidien de parents d’enfants en bas âges, c’est à dire nuits blanches, larmes, cris, biberons, couches etc. Et bien figurez-vous que dans une interview accordée au média Sunday Life, George Clooney avoue ne pas faire appel à ses nounous pour certaines tâches comme celle de changer les couches de ses enfants. La raison est simple : « À quoi sert d’être parents si on ne se salit pas les mains ? », se demande l’acteur pour qui considère cette tâche comme étant son « travail » de père. Autant dire que c’est Amal qui doit être contente, sans compter que cette dernière peut aussi compter sur l’aide de sa mère Baria Alamuddin pour mettre l’aider à s’occuper de ses deux petits.

Depuis la naissance des jumeaux, le couple s’est rarement exprimé à leur sujet mais cette fois-ci, à défaut d’avoir des photos, George Clooney a dévoilé qu’ils commençaient déjà, à forger leurs petits caractères à, à peine, cinq mois. « Lui, c’est un petit voyou, et elle, elle est de nature très gentille et délicate ». Autant dire qu’on a hâte de faire la connaissance de deux des bébés les plus puissants d’Hollywood.