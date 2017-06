LE CHIFFRE D’AFFAIRES DU PORT DE DAKAR EN HAUSSE DE 15% EN 2016

Le chiffre d’affaires du Port autonome de Dakar (PAD) a atteint 45 milliards de francs CFA en 2016, enregistrant ainsi une hausse de 15 % en comparaison avec l’exercice 2015.

D’après Le Soleil, qui en a fait la révélation, cet indicateur est,’’ depuis au moins trois ans, en constante hausse’’. Le quotidien national relève qu’il est passé de 34, 72 milliards en 2014 à 40 milliards en 2015.

Le journal souligne que la capacité d’autofinancement s’en trouve renforcée. De moins de 2 milliards en 2015, elle s’est hissée à 5 milliards en 2016.

Le Soleil note que le PAD a ‘’ainsi pu rembourser des emprunts de l’ordre de près d’une dizaine de milliards de francs CFA et obtenir un résultat net après impôts qui a presque doublé, passant de 883 millions de FCFA en 2015 à plus de 1, 5 milliard de FCFA en 2016’’.

‘’Entre 2015 et 2016, poursuit Le Soleil, les recettes d’exploitation ont atteint 2, 7 milliards de FCFA contre 1, 3 milliard lors de l’exercice précédent, soit une hausse en valeur relative de plus de 112%.’’

Le journal signale par ailleurs, l’obtention par le PAD, d’un crédit d’impôt pour investissement de 1, 147 milliard de francs CFA, l’apurement quasi-intégrale des suspens bancaires anciens, la réalisation de la réconciliation entre fichier théorique et inventaire physique des immobilisations, la cession d’une partie de ses créances sur les services rattachés.

Autres motifs de satisfaction : la mensualisation et la récupération de la taxe sur les activités financières pour 1, 2 milliard de FCFA, l’encaissement de dividendes DP World pour plus de 2 milliards de FCFA et enfin la dotation initiale de 350 millions de FCFA bloquée à la BSIC en vue de la création de la fondation du PAD.