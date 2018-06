Les chiffres mortels du tabac: 146.000 cardiopathes, 900.000 morts par an

Le Sénégal a célébré hier, à l’instar de la communauté internationale, la journée mondiale de la lutte contre le tabac, sous le thème :« le tabac et les cardiopathies ». Une occasion pour le coordonnateur du programme de lutte contre le tabac,Dr Omar Ba, de soutenir que 12% des décès liés aux cardiopathies sont causés par la fumée du tabac.

« 146.000 adultes, âgés de 40 ans au moins, usagers du tabac, sontvictimes de ces pathologie. 900.000 personnes meurent pratiquement chaque année des effets du tabagisme, et parmi elles des non-fumeurs victimes du tabagisme passif. Il faut donc davantagemiser sur la sensibilisation pour faire comprendre aux usagers que le tabac est responsable de plusieurs maux, du point de vue sanitaire, et insister sur l’offre de sevrage pour ceux qui veulent arrêter », a déclaré Dr Omar Ba, coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac. Et il ajoute que 12% des décès liés aux cardiopathies sont causés par la fumée du tabac.

Selon lui, 38% desSénégalais sont exposés à la fumée dans les lieux de travail, et 21% dans les domiciles.« Il n’y a pas de limite pour dire que je respire un peu, c’est pas grave. Il faut donc que les gens respectent l’interdiction de fumer en public. Pour vendre du tabac, il faut une autorisation préalable comme avec l’alcool. La publicité étant interdite, la vente à des mineurs l’est également, de même que le détail. Il faut rendre le tabac inaccessible par le prix. Il faut réglementer et avoir une licence pour vendre le produit. Il faut également trouver un financement pour pouvoir prendre en charge toutes les problématiques liées à l’usage du tabac. Il faut un centre de sevrage au niveau national et régional », a-t-il fait savoir.

Ainsi, M. Ba de souligner que dans cette dynamique, il faut capaciter les agents de santé pour la prise en charge des patients qui veulent en finir avec le tabac. Les téléconseillers duMinistère de la Santéontétéformés pour prendre en charge les demandes et les questions à travers le numéro vert inscrit sur les paquets de cigarettes. « C’est déjà un pas franchi dans le cadre de la lutte, mais il faut qu’on puisse veiller à une accessibilité de produits de remplacement de la nicotine dans le cadre du sevrage. Il s’agit des patches à la nicotine, des timbres transdermiques. Seulement ces produits sont plus chers que le tabac et ne sont pas accessibles à tous. D’où la difficulté de faire des résultats dans le sevrage. C’est pour cette raison que nous sommes en train de travailler avec la pharmacie nationale d’approvisionnement pour voir comment introduire ces médicaments dans les médicaments génériques », a-t-il dit.

Alassane Mbengue, Sg duMinistère de la Sante de son côté, de noter que le gouvernement s’est engagé à sauver les populations des méfaits du tabac. « Et en particulier la jeunesse qui est la cible de l’industrie du tabac. 1/5 des garçons fume, 1/6 des filles fume, là où 6% des adultes utilise le tabac et plus 30% exposés à la fumée », a-t-il fait savoir. Selon M. Mbengue, le tabagisme est la deuxième cause de décès de maladies cardiovasculaires après l’hypertension. « Il est introduit dans le dispositif juridique contre le tabac au Sénégal, la possibilité pour les associations légalement constituées d’ester en justice contre l’industrie du tabac, deux années avant les faits préjudiciable. La perspective immédiate est de rendre disponibles les produits de substitution », a-t-il laissé entendre. Et ajoute que le gouvernement s’oriente vers la mise en place d’un centre national de sevrage tabagique, en allant également vers la facilitation des médicaments génériques de substitution au tabac pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer.

Khady Thiam COLY

