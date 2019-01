Les chiffres des recettes douanières

681,43 milliards de francs ! Tel est le montant des recettes douanières mobilisées en 2018. L’annonce a été faite par le Directeur des Douanes, à l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de la Douane. En valeur relative, ce montant est estimé à un taux de couverture de 95,85%. Selon le directeur, comparativement à l’année 2017, les recettes ont progressé de 32 milliards de francs CFA en valeur absolue, soit 5% en valeur relative. Poursuivant, il a indiqué qu’en matière de lutte contre la fraude, les résultats sont également encourageants. La valeur globale des marchandises saisies se chiffre à 51 milliards de francs CFA, avec des pénalités de plus de 8 milliards de francs CFA. Par ailleurs, il a donné son point de vue sur le thème qui porte sur « Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le mouvement sans entrave des personnes et marchandises ». Ainsi, il a indiqué que l’administration de la douane s’est inscrite dans la dynamique de restructuration des unités frontalières par un ambitieux programme de réorganisation et d’équipement de moyens modernes de contrôle.