L’Afrique est la première région avec qui la Chine a entamé une coopération dans le domaine de la pêche hauturière. En mars 1985, la première flotte de pêche hauturière, composée de 13 navires venus de Chine, s’est rendue en Afrique de l’Ouest pour commencer une coopération entre la Chine et l’Afrique dans le secteur de la pêche.

Au cours des 30 dernières années, la Chine et les pays africains ont renforcé la coopération sur la base des principes de bénéfices mutuels et de coopération gagnant-gagnant. Ainsi, l’Afrique est devenue l’une des régions les plus importantes pour la Chine en matière de coopération dans la pêche hauturière. Après le lancement de l’initiative « la Ceinture et la Route » en 2013, informe-t-on, la coopération sino-africaine en termes de pêche hauturière est devenue un domaine prioritaire et une tâche clé pour la construction de la Route de la soie maritime du 21e siècle. « La Chine est un des pays les plus importants dans l’industrie maritime et le secteur de la pêche et possède un littoral de 18.000 km et un littoral insulaire de 14.000 km », informe xinhuanet, un site chinois. En 2017, la production totale de produits aquatiques de la Chine a atteint 69,38 millions de tonnes, plaçant le pays au premier rang mondial pour la 27e année consécutive. Ces produits aquatiques représentent environ 62% du total mondial, et plus de 14 millions d’employés travaillent dans le secteur, soit près d’un quart du total dans le monde. En effet, la Chine, à ce jour, a coopéré avec près de 20 pays africains dans le domaine de la pêche et cette collaboration a impliqué plus de 500 navires de pêche et débouché sur une production annuelle d’environ 300.000 tonnes. Le développement de la pêche hauturière de la Chine en Afrique a enrichi l’offre de produits aquatiques, approfondi les échanges amicaux entre les peuples chinois et africains et joué un rôle important dans la promotion du bien-être des peuples africains et du développement économique et social. L’initiative « la Ceinture et la Route » a créé une bonne atmosphère internationale et des conditions bénéfiques pour la transformation et la modernisation de l’industrie de la pêche. Dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route », le pays de XI Jining continuera d’approfondir la coopération bilatérale dans le domaine de la pêche avec les pays africains concernés, sur la base des principes de bénéfices mutuels et de coopération gagnant-gagnant.

Zachari BADJI