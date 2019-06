Chine-Sénégal: Les échanges commerciaux estimés à 1580 milliards en 2018  

APIX-S.A, en collaboration avec le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, a organisé hier un Forum économique sénégalo-chinois à Diamniadio. Cela entre dans le cadre de la visite officielle de Wang Ning, Vice-gouverneur de la Province de Sichuan au Sénégal.

Le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, a déclaré qu’en 2018, les échanges commerciaux entre la Chine et le Sénégal étaient de 2,270 milliards de dollars, soit 1580 milliards de francs CFA, avec une croissance de 3,7% par rapport à l’année 2017. Il s’exprimait à l’ouverture du Forum économique sénégalo-chinois. A cette occasion, il a rappelé que la Chine est un partenaire commercial privilégié du Sénégal. D’après lui, le Sénégal fait partie en Afrique des pays pouvant se prévaloir d’un taux de croissance autour de 6% ces dernières années, une dynamique impulsée par la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE). « Un des objectifs de ce forum est de renforcer ce partenariat en permettant aux opérateurs chinois de s’imprégner davantage des opportunités d’investissement qu’offre le Sénégal et de nouer des partenariats mutuellement bénéfiques avec leurs homologues sénégalais. Le Gouvernement encourage toute démarche », a-t-il soutenu. Sur ce, Amadou Hott est revenu sur l’apport des entreprises chinoises dans la réalisation de la première phase du PSE, à travers l’autoroute à péage Thiès-Touba et le Parc industriel de Diamniadio. Selon Daouda Thiam, président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad), et représentant du secteur privé national, ils sont déterminés à relever les défis avec les partenaires de la province chinoise de Sichuan. « Quelle que soit la forme comme investissement, nous vous proposons d’explorer ensemble, avec les hommes d’affaires du Sénégal, toutes les possibilités et créer encore de la richesse gage d’un développement solide pour nos pays. Nous restons à votre disposition pendant ce forum et après ce forum », a-t-il dit à l’endroit des investisseurs chinois.

Les investisseurs chinois à l’assaut du marché Sénégal

Durant ce forum économique sénégalo-chinois, le Directeur général d’APIX-S.A a fait une large présentation sur les opportunités qu’offre le Sénégal à une trentaine d’opérateurs économiques chinois évoluant dans différents secteurs d’activités, notamment les énergies, les infrastructures, le tourisme, l’habitat et la construction, l’agriculture et l’agro-industrie. Cette manifestation constitue une importante plateforme d’échanges et de rencontres entre le secteur privé sénégalais et le secteur privé chinois. Auparavent, la délégation chinoise conduite par M. Wang Ning, Vice-gouverneur de la Province de Sichuan, a visité le Parc industriel intégré de Diamniadio (P2ID), en compagnie de Moustapha Diop, Ministre de l’Industrie et de la Petite et Moyenne Industrie, du Directeur général d’Aprosi, entre autres. Cette visite est une occasion saisie par les deux parties pour planter un baobab, symbolisant le partenariat entre le Sénégal et la Chine. S’agissant de la phase 2 du P2ID, M. Ning a indiqué que les travaux constituent un des fruits les plus importants concernant la coopération entre les deux pays dans le secteur de l’économie et du commerce. A l’en croire, ils continueront à multiplier les échanges avec les autorités sénégalaises pour faire progresser ces travaux et encourager en même temps les entreprises chinoises à investir au Sénégal. « Nous espérons que les services compétents et les autorités sénégalaises pourront offrir les services nécessaires pour les entreprises qui vont y investir », a-t-il conclu.

Zachari BADJI