La choré­gra­phie est parfai­te­ment réglée. Dans sa chaise haute, Livio babille. Autour de lui, ses parents, Chris­tophe et Cora­lie Licata, vire­voltent. L’une prépare le bibe­ron, l’autre occupe son garçon­net en grat­tant la guitare. Pour ces pro de la rumba et du chacha­cha – héros de l’émis­sion Danse avec les Stars depuis huit ans – c’est un ballet parfait. « Je crois que j’ai toujours voulu avoir un enfant… » admet le danseur. « Depuis douze ans qu’on est ensemble, c’est sûr : le sujet à été souvent abordé. Très souvent ! » renché­rit sa douce.

Danseuse profes­sion­nelle, embau­chée elle aussi sur le programme de TF1, très inves­tie dans l’école de danse que le couple a créé il y a trois ans à Dragui­gnan dans le Var, la demoi­selle n’était pas pres­sée de donner la vie. « Je n’étais pas fermée à l’idée mais ce n’était jamais le bon moment. Et puis un jour, j’ai ressenti un manque dans notre vie, et je me suis dit ‘c’est main­te­nant’ ! » se souvient Cora­lie. « L’an­née dernière, je rentrais de l’en­re­gis­tre­ment de Fort Boyard, j’étais mort de fatigue. Cora­lie m’a accueilli, super souriante, avec une petite surprise. C’était un test de gros­sesse posi­tif. Je n’ai pas tout de suite compris, elle m’a ré-expliqué tout douce­ment. D’un coup, je n’étais plus du tout fati­gué ! ».

La joie n’est jamais vrai­ment retom­bée. Cora­lie a vécu une gros­sesse exem­plaire, sans nausée, sans fatigue exces­sive. « A partir du cinquième mois, on m’a juste conseillé de ne plus trop me dépla­cer. Comme notre école de danse est à Dragui­gnan et que nous vivons dans le coin d’Aix en Provence (pour des raisons de commo­dité, trois heures de TGV jusqu’à la Capi­tale ont eu raison de leur atta­che­ment à la cité varoise, ndlr), je me suis arrê­tée et me suis mise à trico­ter des jolis chaus­sons ! ».

De son côté, Chris­tophe s’est activé. La nais­sance était prévue pour fin février mais dès mi-septembre, avant de rejoindre Paris pour une septième saison de DALS au bras de Sylvie Tellier, il avait finit de monter tous les meubles, et accro­ché les rideaux dans la future chambre de son fils. Résolu à être un père exem­plaire, Chris­tophe a feuilleté pas mal de bouquins pour se prépa­rer à la pater­nité. Il s’était égale­ment mis en tête de savoir jouer de la guitare pour chan­ter des berceuses à son enfant. Il a pris un cours au début de l’au­tomne et a peau­finé ses accords en regar­dant des vidéos sur Youtube. Et lorsque Livio a pointé le bout de son nez, le 5 février, il était plus que prêt à être papa. Il avait même prévu un joli cadeau pour la mère de son fils : un collier au prénom de Livio, que Cora­lie n’a plus quitté depuis…

