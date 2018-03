Chris Brown : Pour l’anniversaire de Rihanna, il déterre une photo mythique !

Les réseaux sociaux s’enflamment lorsqu’il s’agit de Chris Brown. Récemment le chanteur de 28 ans a fait beaucoup parler sur le web. En effet, il a été aperçu en train de fumer de la drogue pendant un match de basket à Los Angeles. Il a d’ailleurs partagé son joint avec le rappeur The Game. Face à la polémique et la colère des internautes, le natif de Compton, propriétaire de sa propre marque de marijuana avait posté un message : “la drogue est tout à fait légale lol”.

Depuis le 1er janvier, la vente et la consommation de marijuana à usage récréative sont légales en Californie.

Mais en ce mardi 20 février, c’est pour une toute autre raison que Breezy est au cœur des sujets de conversations. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Rihanna. La Barbadienne souffle ses 30 bougies. À cette occasion, l’interprète de Heartbreak on a Full Moon a eu une délicate attention pour son ex. Il a posté, il y a quelques heures, sur son compte Instagram une photo (de très mauvaise qualité) de RiRi remontant à plus d’une dizaine d’années. Une initiative qui a été saluée par ses abonnés avec plusieurs commentaires et des milliers de like.

Est-ce qu’il se donnera autant de mal lorsque Karrueche Tran célèbrera son 30ème anniversaire le 19 mai prochain ? Pas sûr…