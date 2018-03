Chris Tucker et Jackie Chan : Leurs nouvelles aventures confirmées !

Chris Tucker, l’un des deux héros des précédents volets, a reconnu publiquement et pour la première fois qu’un Rush Hour 4 allait voir le jour.

Invité dans le podcast The Plug, du réseau ESPN, Chris Tucker a dévoilé que ce prochain opus sera « le plus rush de tous les rush « . Chris Tucker a par ailleurs confirmé que Jackie Chan serait évidemment présent et que » le travail était lancé « .

» C’est acté. Cela aura lieu » a-t-il affirmé, ajoutant : » Jackie est prêt et nous voulons faire cela d’une façon que les gens ne l’oublient jamais « . Ça promet…

Son acolyte Jackie Chan avait laissé la porte ouverte à une telle possibilité en 2017, mais n’avait rien confirmé pour autant. Il faut dire que la préparation de ce nouvel épisode des aventures des inspecteurs Lee et James Carter fut long à se mettre en place. » Lors des sept dernières années, nous avons refusé et encore refusé les scripts qui nous ont été proposés » a reconnu Chris Tucker.

Le premier volet de la saga des Rush Hour a vu le jour il y a vingt ans.