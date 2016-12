CHRONIQUE DU JOUR- MACKY DE RETOUR DE PARIS Un voyage dévoyé ….

0

La visite d’Etat du Président de la République est source de tous les commentaires. Certains Sénégalais en sont fiers ou sont révoltés par le rustre accueil qui lui a été réservé. Mais d’autres s’enragent surtout de la pagaille qui aurait eu lieu là-bas, dans un hôtel, pour des questions de sous et de perdiem, cause d’une anarchie scandaleuse qui aurait terni l’image du Sénégal.

Applaudisseurs de parti, griots et même journalistes de même organe dont certains sont bien en mission pour une couverture médiatique alors que d’autres profitent juste du déplacement présidentiel grâce à « un grand ou ami » du Palais ?

Comme si Macky Sall un Suprême Potentat du 17ème siècle qui voyage , ceux qui ont été chargé de l’organisation de cette visite d’Etat et de la liste des membres qui devraient l’ accompagner ont fait de ce voyage une occasion de bamboula en faisant sonner les étriers d’une République pour mener sur des sacs d’or la danse honteuse qui aboutit à une honteuse pagaille dans un hôtel.

Ces intrus putrides d’une visite d’Etat

Dans le secret de leur intimité, beaucoup de personnes qui ont été associées par favoritisme, fourberie, connexion partisane, clientélisme déguisé, iniquité politicienne et préférence corporatiste savent très bien qu’elles ont été d’une totale et entière inutilité à Paris. La visite d’Etat a été un moment de travail pour le Sénégal et il suffit juste de bien regarder le faciès du Président de la République pour se rendre compte du dynamique et entrepreneurial labeur qu’il a mené durant les cinq jours qu’il a passé à Paris.

Aujourd’hui, la visite d’Etat a pris fin. Macky Sall revient au bercail après avoir été au champ d’où il rapporte une belle moisson. Les grands chantiers du Train Express Régional comme l’alimentation en eau de tout Dakar, entre autres grands projets sont sur une bonne orbite.

Mais une question devrait aujourd’hui être posée aux conspirateurs de l’Avenue Roume, aux laquais du Palais, aux Majordomes escamotés du Macky et à ces Ministres-Conseillers-Valets qui ont tout de touristes, d’excursionnistes, de randonneurs, de flâneurs et d’accompagnateurs dont la seule fierté, l’unique mission qu’ils se donnent et la biscornue délectation qui les aguerrit est d’être du Macky et de tous les voyages d’Etat dans des pays où ils ne sont que des campeurs de passage. Quelle est donc leur victoire ?

Macky ignore tout

Le Président Macky Sall est de ceux qui incarnent en Afrique et dans le reste du monde le renouvellement et le rajeunissement du personnel politique et institutionnel dirigeant. Jeune, plein d’humanisme, pétri de valeur et fortement décidé à relever le défi de l’émergence économique, sociale et culturelle nationale, il œuvre pour être l’homme de convergence qui unit et réunit le Sénégal.

Mais personne n’ignore aujourd’hui qu’il est l’un des Chefs d’Etat les plus mal entourés dans l’histoire du Sénégal. La Présidence de la République est un silo d’hommes et de femmes de valeurs dont la seule évocation du nom, de Maxime Jean Simon Ndiaye à François Robert Lat Colin infléchit quiconque de respect.

Mais cette Institution commence à être envenimée par des profitards, des politiciens qu’aucune vision n’anime, de supposés spécialistes de la Communication jamais entendu dans la défense capillaire de la pertinence de l’action de Président de la République encore moins jamais vu au front contre les impudents contradicteurs de celui-ci.

Ils se délectent plutôt de voyages, de perdiem et de grosses bagnoles, oubliant que leur mission est d’être au cœur du « Macky » et non dans les maquis.

Le Président de la République est certes destinataire privilégié de renseignements. Mais il ignore qu’autour de lui tout se creuse crescendo en gouffres empestés avec des gens en qui il a une confiance en leur octroyant des fonctions à partir desquelles ils conspirent et jettent toujours des propos injurieux à ceux qui œuvrent pour une APR qui gagne avec un Chef qui triomphe et fait triompher le Sénégal.

Quelle est donc la victoire de ces intrus inutiles de toutes les Visites d’Etat et voyages de Macky Sall, ces intrus qui dévoient l’argent du contribuable ? Quel est le triomphe de ces conspirateurs encagoulés ?

Les Sénégalais aiment Macky Sall et ont une grande confiance en lui. Mais certains de son entourage déplaisent. Il suffit de se rendre dans les marchés, les faubourgs, les Car-Rapides, les bus, les terrains d’entrainement pour s’en rendre compte. Ces profiteurs et conspirateurs du Macky oublient que l’esprit public a gagné en maturité et pose un regard lucide sur l’entourage de Macky sall. Les Sénégalais se posent toujours des questions sur leurs utilités dans l’espace présidentiel, cet espace où siège le traceur du destin national !

