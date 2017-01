CHRONIQUE DU JOUR- Seydou Gueye, le Forum civil et  le Rapport de l’ARMP Un plaidoyer suspect

Rien n’est plus incommodant que d’être Porte-parole d’un Gouvernement souvent pris la main dans le sac, et se voir obligé de le défendre et de garantir sa crédibilité. Seydou Gueye subit ce tracas. Il lui arrive de défendre l’indéfendable et de s’ériger parfois en Avocat du Diable, assumant intégralement ses responsabilités de Porte-parole. Certes, il a un atout. C’est sa capacité d’argumentation phraséologique, de raisonnement et de maïeutique. Il a un esprit cartésien d’un bon intellectuel. Mais il a des limites. C’est d’abord sa propension à verser dans la réplique polémiste, puis son manque de maîtrise de ce qui cerne et concerne la Haute Administration, les Lois et Règlements des Codes de Marché, ensuite ses lacunes sur le fonctionnement de tous les Ministères et autres Institutions de la République du Sénégal, et enfin ses diatribes partisanes contre quiconque contrarie le Gouvernement.

Une réplique ténébreuse

La réplique de Seydou Gueye contre le Forum civil sur le Rapport de l’ARMP est politicienne. son esprit partisan lui a fait ignorer que le Forum civil est une sentinelle de la Bonne Gouvernance dont la mission est simplement de relever les failles, les craquelures et les erreurs commises pour davantage galvaniser et porter de l’avant. Sa réplique impulsive n’est donc qu’un plaidoyer suspect. C’est une apologie irréfléchie et une quête d’échappatoire face aux scandales qui impliquent la responsabilité de l’Etat et du Gouvernement dont il est le Porte-parole. Il semble être lui-même vulnérable aux critiques « qu’il y a certains Sénégalais qui sont allergiques aux bonnes choses qui arrivent au Sénégal, et au bien-être des Sénégalais. ». Malheureusement, ce factum enflammé est suivi de paradoxes qui dévoilent une parole irréfléchie.

Le Porte-parole du Gouvernement rappelle l’OFNAC et la Déclaration de Patrimoine, entre autres. Mais comment a fini cet OFNAC ? Quelle suite a été réservée au scandale au niveau du COUD, un scandale qui implique la responsabilité du Directeur de ce service universitaire qui est un responsable APR ? Combien de Ministres, de Directeurs de balèzes sociétés nationales et de juteuses Agences de ce pays ont fait une Déclaration de Patrimoine ? Il serait bon que Seydou Gueye réponde à ces questions.

Des forfaitures, des faussetés et des scandales révélés

Dans son rapport 2013-2014, l’ARMP révèle des failles dans la gestion de Abou Lo à l’ARTP dans les marchés de prestation et de graves violations des Appels d’Offre. Cette forfaiture est aggravée par une non-transmission des PV d’ouverture des plis aux soumissionnaires et par un non-respect des règles de publicité relative à l’attribution définitive des marchés. Pour la Demande de Renseignements et de Prix, le Rapport informe de graves pratiques de fractionnements sur le marché « Service de gardiennage des locaux de l’ARTP », pour un montant global de près de 50 millions. Aucune suite n’a été réservée à cette forfaiture.

L’ARMP a aussi montré que le Ministre socialiste, Serigne Mbaye Thiam, a confié un marché de restauration pour des participants à un séminaire, à une Entreprise non de restauration, mais de construction ! Trois des cinq candidats invités à soumissionner pour le « Hébergement et Restauration » organisé dans le cadre de la formation sur le projet d’amélioration de l’environnement scolaire de Kolda, Matam, et Tamba, évoluent dans le Bâtiment et les TP. Et ils ont bénéficié de plus de 16 millions ! Seydou Gueye enjambe cette forfaiture.

La violation du principe de transparence de l’article 2 de la Directive 04/2005/CM/UEMOA et de l’article 24 du Code des obligations de l’Administration par Arame Ndoye, qui fut Ministre de la Gouvernance Locale, du Développement et de l’aménagement du territoire, a été gardée en silence.

L’ARMP a eu également à constater une mal gestion de la Commune de Kaffrine. Une entreprise du nom de Ndoucoumane a été attributaire d’un marché sans conformité aux critères de prescription. Plus grave, le rapport fait remarquer que les agents annoncés dans son appel d’offre sont différents de ceux qui ont signé le PV de visite de chantier et les attestations de « service fait » fournies sont élaborées et signée par le dg de Ndoucoumane, alors que les états financiers ne sont pas produit par lui. Les révélations de l’ARMP sont extrêmement nombreuses et ne connaissent pas de suites.

Certes, les failles sont corrélatives à la Gouvernance publique. Mais il faut les dénoncer et les combattre surtout avec un Président de la République qui prône la vertu dans la gestion des affaires publiques. Malheureusement, la spirale de scandales est plus large qu’auparavant. Le dernier en cas a eu lieu avec la Direction de l’Automatisation des Fichiers du Ministère de l’Intérieur. Et c’est plus qu’un scandale. C’est un avilissement !

Le Piroguier