« Je me suis dit que je n’allais pas prendre 30 kilos avec Sienna, et… c’est exactement ce que j’ai fait ! », a expliqué la jeune maman sous une photo d’elle se tenant sur la balance. Et d’ajouter : « 4 semaines après la naissance, j’ai perdu 9 kilos. Mon but, cette semaine, c’est de perdre 5 kilos. Je pesais 83 kilos hier. #RemiseEnForme #NiveauSupérieur ».