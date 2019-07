Cices, Asepex, Anpej, Adepme, Anamo… dissoutes

Plusieurs agences et directions seront dissoutes. Une décision du chef de l’État, Macky Sall, qui entre dans le cadre de la rationalisation des dépenses publiques, informe L’AS.

Le Cices et l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (Asepex) seront regroupés en une seule entité. Idem pour l’Agence de régulation des marchés publics et la Direction du commerce extérieur.

L’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes (Anpej) sera dissoute dans la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der).

La fusion de l’Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises (ADPME) et la Direction des Pme est en vue. Sans oublier la dissolution de l’Aeme et l’Anamo.