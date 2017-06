Cinq objets connectés pour la fête des pères

Papa joueur

Ce Jumping Race Tuk Tuk signé Parrot n’est pas un drone comme les autres puisqu’il roule (jusqu’à 14km/h), évite les obstacles et peut sauter jusqu’à 75cm de haut. Sa caméra embarquée permet en outre de le suivre – et éventuellement de faire la course avec lui – directement depuis son smartphone.

Le Parrot Jumping Race Tuk Tuk est disponible pour 159€.

Papa baroudeur

Les randonneurs geeks peuvent se « reposer » sur ce sac à dos équipé d’un système de recharge offrant trois types de tension de sortie grâce à ses quatre prises USB, sa prise allume-cigare et sa prise de 230V. De quoi emporter tout son matériel informatique avec soi sans peur d’être à sec question énergie.

L’Otonohm Travel Charge est commercialisé au prix de 229€.

Papa cinéaste

Compatible avec iOS et Android, cette petite caméra à 360 degrés se fixe sur un smartphone et permet de filmer et de partager rapidement des contenus en totale immersion. L’application dédiée s’ouvre automatiquement dès la connexion de la caméra et permet de visualiser la prise de vue et d’accéder aux différents modes de capture (photo, vidéo et live streaming).

La caméra Giroptic iO s’affiche à 249€.

Papa mélomane

Sony présente une enceinte portable sans fil Bluetooth qui se distingue par ses LED qui procurent des jeux de lumières multicolores originaux. À noter d’ailleurs qu’il est possible de synchroniser le son et l’éclairage de plusieurs enceintes. Sa technologie Extra Bass permet d’en profiter partout et dans toutes les conditions, même sous la pluie. Même à la maison, les papas apprécieront.

La Sony SRS-XB40 est proposée à 249€.

Papa à l’heure

La Watch 2 hérite du style classique de la Huawei Watch de première génération, avec toutefois de nouveaux capteurs et algorithmes destinés à optimiser la condition physique de la personne qui l’utilise. Elle bénéficie évidemment des avancées liées à Android Wear 2.0, et Huawei a eu la bonne idée de la décliner en un modèle 4G complètement autonome ainsi qu’en version sportive.

La Huawei Watch 2 est vendue à partir de 319,99€ dans sa version sport.