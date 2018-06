Cissé Lô-Farba Ngom: ça vole très bas !

Entre Mooustapha Cissé Lô et Farba Ngom, place aux invectives. La récente sortie du président du parlement de la Cedeao contre le maire d’Agnam a trouvé réponse chez ce dernier qui a choisi les colonnes de l’Observateur pour donner la réplique. Sans commentaire autre, nous reproduisons le « message » du griot du chef de l’Etat à « son frère » de parti.

« Je vais d’abord demander pardon aux Sénégalais pour ce qu’ils vont lire ! Pour la petite histoire, Cissé Lô je l’ai connu en 2008 lors des tournées électorales avec le candidat Macky Sall pour les locales de 2009. A l’époque, je venais d’acheter un 4X4 Prado à 25 millions… C’est vérifiable ! Pour dire aux Sénégalais que Cissé Lô ment quand il dit qu’à l’époque j’avais une carcasse de Mercedes que je voulais vendre et que c’est lui qui m’a prêté de l’argent… Il a aussi déclaré que je suis un courtier. Oui, je le suis ! Et après ? N’est-ce pas mieux que de passer son temps à arnaquer les gens et exercer un chantage sur les autorités ? Le fait d’être griot m’a permis de connaitre beaucoup de gens et c’est grâce à ce carnet d’adresses que j’ai épousé le métier de courtier que j’exerce depuis longtemps et grâce à qui j’ai bien gagné ma vie et acquis beaucoup de biens. J’ai acheté une maison aux Almadies bien avant l’arrivée de Macky Sall au pouvoir. C’est aussi grâce au courtage que je me suis payé un parc automobile… C’est également grâce à ce métier que Cissé Lô, du temps de l’opposition, venait chez moi solliciter mon aide. Au minimum, je lui offrais chaque année 10 boeufs ou l’équivalent en guise de soutien au « thiante » qu’il organise. Moustapha Cissé Lô se vante d’avoir touché son premier million à 21 ans, moi, à cet âge, je brassais déjà des millions au Gabon… C’est Cissé Lô qui devait être un griot parce qu’être un griot, c’est être reconnaissant. Malheureusement, lui, il est ingrat ! »