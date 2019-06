Cissé Lô: “Macky Sall doit changer de porte-parole”

Moustaphe Cissé Lô n’est pas du tout emballé par la nomination de Ndèye Tické Diop au poste de porte-parole du Gouvernement. En effet, selon le président du Parlement de la Cedeao, de l’émission Grand jury, la Dame n’a pas le profil.

«Macky doit changer de porte-parole. Si je lui conseillais, je lui aurais demandé de choisir quelqu’un qui connaît mieux le parti et le Sénégal. Il y a des hommes et des femmes autour du président de la République qui peuvent porter sa parole d’une manière forte et plus agressive», a-t-il déclaré.