Cissé Lô : « Si on m’exclut de l’Apr… »

Moustapha Cissé Lô menace: «Si on m’exclut de l’Apr, j’ai des militants, ils vont quitter avec moi. Je défie le parti. S’ils veulent, ils n’ont qu’à me renvoyer. Je ne démissionnerai jamais car j’ai beaucoup contribué pour ce parti, et si je me retire, Macky saura que j’ai beaucoup contribué». « Aujourd’hui, moi et Mahmout Saleh sommes au frigo, on ne connait rien du parti », confie-t-il à l’émission Objection de Sud Fm. «Macky doit ouvrir les yeux et arrêter d’écouter ceux qui lui racontent des mensonges. Ils lui disent que c’est lui qui a gagné les législatives, que les gens croient en lui mais ce n’est pas vrai», commente-t-il froidement.